L'institut Guillem Catà de Manresa guardonat per innovació educativa amb Erasmus+

El projecte(Work for an Inclusive School Heritage), que es va desenvolupar entre els anys 2017 i 2019, i en què va participar l'de, ha rebut l'per innovació en l'ensenyament. Durant la gala, que ha tingut lloc a Brussel·les, ha rebut el premi en nom dels participants en el projecte, la coordinadora eslovacaA més de l'institut manresà, també han participat en el projecte Erasmus+ WISH l'(Itàlia),(Eslovàquia), així com les universitats de(Romania) i(Turquia).Durant el desenvolupament del projecte, s'ha utilitzat la metodologia del treball basat en projectes per tal que l'alumnat col·laborés en. D'aquesta manera, s'han vehiculat habilitats com la creativitat, la iniciativa i el pensament crític, entre altres, amb l'objectiu de desenvolupar i implementar la inclusió social dins el currículum escolar.