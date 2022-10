Berni Puig tanca el seu tour europeu al Concurs Internacional de Marconi, a Madrid

Paisatgisme cromàtic a través d'una IA

Tour 2021-2022

La síntesi del color

L'artista castellvilarencva tancar dilluns el seuamb la finalització de la seva obra Paisatgisme cromàtic a través d'una IA al carrer San Dalmacio 8 del polígon Marconi de Madrid, en el marc delconvocat pel. Ha estat un dels set guanyadors seleccionats, al costat de grans noms com. La proposta de Berni Puig, creada en col·laboració amb el neurocientífic, recull la seva habitual lògica creativa en clau geomètrica i de cromatisme simple mitjançant un disseny generat ambLa seva estada aés la culminació d'una gira europea que l'últim any ha portat l'artista a les capitals principals del circuit d'art urbà de la península, a més de, entre d'altres ciutats europees. Ho ha fet a través, especialment, de la sèrie mural, la síntesi del paisatge en nou quadrats de color, una activitat que mostra la projecció de l'artista que, per al 2023, concentrarà la seva activitat a l'estudi i al salt a galeria amb la sèrieA Paisatgisme cromàtic a través d'una IA, s'ha entrenat una xarxa neuronal que permet modificar qualsevol imatge de manera que simuli un. En aquest cas particular, s'ha decidit intervenir una imatge de satèl·lit actual i definir l'estil només amb la, però donar el control a la IA sobre les formes i les textures a intervenir. La imatge per satèl·lit correspon a detalls de lade lai s'ha triat un acord cromàtic sobre la base dels colors observats en imatges antigues del lloc i dels seus treballadors, dotant la peça d'una identitat particular. El resultat obtingut proporciona a l'artista nous recursos plàstics iper a la seva intervenció mural alhora que l'eximeix com a creador omnipotent a la seva obra.Madrid, Saragossa, València, Barcelona i Màlaga són les ciutats principals delde l'Estat espanyol. A totes elles, a més de Viena, Berlín i altres llocs de França i Alemanya, el bagenc Berni Puig ha pintat obra des del novembre del 2021. Centrat en la seva actual etapa en, consolida així la seva figura en el circuit d'art urbà estatal iAmb la seva incursió ai amb la sèrie Pintura interior, consistent en l'extracció de parets amb la tècnica de l'strappo, Berni Puig anticipa la seva bona adaptació al, una trajectòria personal, constant i extensiva que no l'ha allunyat de la col·laboració amb altres artistes -, Joan Perramon- ni del seu bressol creatiu i residencial alBerni Puig treballa en la nova etapa en l'apropiació sintètica del paisatge i dels espais per resignificar-los com a obra artística en dues línies: Pintura interior (estudi/galeria) i Plein Air (mural).