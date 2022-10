S'enfronta a 2 anys i mig de presó per desviar 99.000 euros de Tot Oci quan n'era el president

L'jutjarà aquest dimecres el que va ser president i conseller delegat del consell d'administració defins a novembre de 2017, sota l'acusació d'un. Tot Oci Business SL és una societat manresana vinculada a la publicació gratuïta de publicitat d'establiments d'oci i restauració que du el mateix nom.Segons l'escrit de la Fiscalia al que ha tingut accés, entre desembre de 2016 i novembre de 2017, mentre l'acusat es trobava com ade la societat Tot Oci Business SL, va desviar un total de 99.008,02 euros entredels comptes de la societat cap a comptes seus o d'empreses on era l'únic administrador,o fent càrrecs dede l'empresa.En concret, lal'acusa d'haver fet una transferència a la societatde 14.386,12 euros i una altra ade 48.952,64, essent administrador d'aquestes dues societats. També l'acusa d'haver realitzat una altra transferènciade 3.309,98 euros. Així mateix, l'acusació explica que va fer retirades d'efectiu per 23.750 euros i va carregar despeses personals a la targeta Visa de la societat per 8.609,28 euros. Tots aquests imports, que sumen 99.008,02 euros,per la societat Tot Oci Business SL.La Fiscalia solicita per a l'antic administrador de Tot Oci Business SL uns pena dei unade 2.880 euros, a part del retorn dels 99.008,02 euros a la societat més els interessos que correspongui.