Alumnes de l'institut Llobregat donaran classes d'anglès a nens de l'escola Torres Amat de Sallent

Acte de presentació

Alumnes de secundària de l'donaran classes d'anglès a nens i nenes de l'de, segons han explicat representants dels dos centres en la presentació del projecte educatiuEs tracta d'un pla pilot promogut pelde la Generalitat de Catalunya que té per objectiu donar suport a la millora de l'expressió oral eni afavorir la competència plurilingüe de l'alumnat d'a partir de la interacció amb nens i nenes d'altres centres i diferents etapes educatives.Sallent és el primer municipi de laon es posa a prova aquest pla. Algunes poblacions on ja s'ha dut a terme són Sant Joan Despí, Castelldefels, Esparreguera o Viladecans, entre altres. A Sallent, el projecte està encapçalat per disset alumnes de primer dede l'institut Llobregat que s'han ofert com a voluntaris per ser els language assistant de l'alumat de cinquè i sisè de primària de l'escola Torres Amat.Al llarg del curs, l'alumnat de secundària visitarà setmanalment el centre educatiu per tal de compartir aprenentatges a través del diàleg en llengua anglesa, la conversa, la descoberta de vocabulari, etc. Aquest treball comptarà amb el suport a l'aula del tècnic i assessor de llengües estrangeres del Departament d'EducacióL'acte de presentació de Sharing to learn es va fer dilluns a l'escola Torres Amat i va comptar amb les intervencions de la regidora d'Educació,, la coordinadora de Serveis Educatius a la Catalunya Central,, i la directora del centre,A l'inici de l'acte, l'alumnat de cinquè i sisè va interpretar l'himne de l'escola i, seguidament, Maite Sánchez va mostrar el seu agraïment a totes les persones implicades en el projecte i va considerar que laentre escola i institut "ens ha de permetre aprendre els uns dels altres; les experiències enriquidores ens fan millors persones".Anna Torruella va destacar que és un projecte que necessita una coordinació entre primària i secundària "que ens ha de portar fruits acadèmics i educatius". La regidora Sílvia Tardà es va dirigir al grup de disset alumnes per posar en valor la seva tasca, en tant que seran "el model pels nens i nenes de cinquè i sisè" i va afegir que "també és una oportunitat per aprendre de vosaltres i viure una". La mateixa regidora va fer entrega a l'alumnat voluntari de secundària d'una carpeta amb material relacionat amb la llengua anglesa.