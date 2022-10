Els agents del territori debaten les línies mestres del nou pla estratègic de turisme

La revisió deldelper obtenir un pla actualitzat i adaptat a la situació actual avança amb les aportacions dels agents turístics del territori. Aquest dilluns, una quarantena d'agents han participat a la sessió que ha tingut lloc ai que ha servit per marcar les línies centrals del nou pla. Ha estat una sessió molt participativa on els agents s'han dividit en grups i han treballat les propostes en diferents àmbits. Els participants eren representants d'allotjaments rurals, hotels, restaurants, empreses d'activitats, guies de muntanya, cellers i tècnics de turisme.La jornada ha començat fent un repàs de la situació actual per veure quins dels objectius de l'actual pla estratègic s'havien assolit i quins no. Després, els grups de treball s'han centrat en: gestió, planificació i competitivitat; màrqueting i promoció; i productes i experiències. De cadascuna d'elles han hagut de definir uns objectius i fer una proposta d'accions per assolir-los.Entre les propostes que s'han plantejat, hi ha la necessitat d'del Bages en la promoció turística, promovent unque els converteixi en prescriptors cap al públic de fora de la comarca. També s'ha destacat la importància de continuar treballant en la qualitat i l'excel·lència turística, la cooperació i col·laboració entre les empreses, la connexió dels referents turístics de la comarca amb els petits atractius, promoure el cicloturisme, els camins i les rutes i poder disposar d'uns recursos estables, tant pel que fa a personal com a pressupost, per augmentar la visibilitat de Bages Turisme. Un altre dels aspectes en els quals s'ha incidit és en la necessitat de fer accions cooperades per treballar ladel Bages en canals especialitzats.El president de Bages Turisme,, ha destacat la implicació del sector privat, afirmant que "els agents privats sempre van un pas més endavant, i ells van ser els que van propiciar la creació de". Ha afegit que "Bages Turisme és el fruit de l'aposta clara de tots els municipis de la comarca per impulsar el turisme al territori. S'ha treballat molt, s'ha avançat molt per estructurar i posicionar el Bages a nivell turístic, i ara toca fer un pas endavant".El procés de revisió del pla estratègic de turisme s'està fent amb el suport d'una empresa consultora experta que s'ocupa de dinamitzar tots els agents de la comarca. Els resultats que s'obtinguin d'aquestes sessions serviran a l'àrea tècnica de Bages Turisme per fer el plantejament del nou pla estratègic i incorporar-hi tots aquests nous elements. Tot aquest procés de treball compta amb el suport de la