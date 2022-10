Més de 2.700 manresans viuen en situació irregular a causa de la Llei d'Estrangeria

i lahan elaborat un informe sobre la situació de lesque viuen aena causa de la Llei d'Estrangeria i que, segons dades de juny de 2021, eren un total de 2.763.L'informe explica els supòsits en què es produeix aquesta situació de, i els motius que fan que aquestes persones siguin. Però l'informe també fa propostes per millorar aquesta situació adreçades a diferents administracions, especialment a l', però també a la, i a l', que és el responsable de les lleis sobre estrangeria.El document detalla que elsamb els que es troben aquests manresans són l'alfabetització, l'aprenentatge de la llengua i el coneixement de l'entorn; la discriminació a l'escola i dins l'àmbit socioeducatiu; les dificultats d'empadronament; la vulnerabilitat als abusos en matèria laboral i d'habitatge; les dificultats per accedir a les prestacions de la xarxa de Serveis Socials, i les dificultats en l'accés a determinats serveis sanitaris.Segons l'informe, tot aquest conjunt de problemes i necessitats no resoltes fa necessari que el govern municipal abordi de forma decidida laespecífica per a aquest col·lectiu, compartida amb les entitats socials.Per això, l'informe proposades de l'àmbit municipal, com facilitar l'empadronament a totes les persones; garantir l'accés de les persones en situació irregular a l'aprenentatge de les llengües; fer accessible a les persones en situació irregular l'oferta formativa pròpia del CIO i l'accés als plans d'ocupació de 12 mesos; reforçar les polítiques d'habitatge social; potenciar la informació i assessorament jurídic per evitar la irregularitat, i reforçar els mecanismes de primera acollida de Serveis Socials i dels recursos per a emergències socials.L'informe de les tres entitats incideix en el fet que la ciutat ha dei fer més incidència per pal·liar els greus efectes que pateixen i que la crisi actual està empitjorant acceleradament.Les tres entitats han fet arribar aquest informe alper tractar-lo en el marc d'una reunió conjunta.