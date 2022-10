La XXI Festa de l'Esport Santvicentí va tornar amb força a Cal Soler

Premiats

- Premi a millor esdeveniment ex aequo: Vallhonesta Xtrail i curses infantils organitzat pel Club Esquaix Atlètic Castellet i la cursa Punk Trail organitzat per l'Associació Esportiva Senglars Punk Sant Vicenç de Castellet.

- Premi als valors de l'esport: Amadou Ilo Ba Mballo del Club Esportiu Futsal Vicentí.

- Premi al millor patrocinador ex aequo: Empresa Pandrol Iberica S.A, patrocinador del Club Natació Castellet i Bar Pavelló, patrocinador del Club Esportiu Futsal Vicentí.

- Premi al millor directiu/va: Carles Rodriguez Valles cofundador del Club Esquaix Atlètic Castellet l'any 2004.

- Premi al millor equip ex aequo: equip sènior masculí A del Club Bàsquet Castellet, campions de lliga de 3a catalana i ascens a 2a categoria. Així com l'equip Benjamí A del Futbol Club Sant Vicenç 2018, campions de la lliga futbol 7, temporada 21-22 categoria benjamí 3a divisió.

- Premi al millor entrenador/a: Isaac Jurado Garcia, Club Natació Castellet.

- Premi al millor esportista infantil: en primera classificació Xènia Martínez Milla Club Kickboxing Pugnator Castellet, i en segona posició Mar Ruiz Terrón, Club Esquaix Atlètic Castellet.

- Premi al millor esportista promesa: en primera posició Alèxia Martínez Milla, Club Kicboxing Pugnator Castellet, i en segona posició Laia Sosa Masdeu, Club Taekwondo Castellet.

- Premi al millor esportista màster: David Preñanosa Peñarrubia, Club Esquaix Atlètic Castellet.

- Premi al millor esportista sènior: Eduardo Zamora Roman, Associació Esportiva Senglars Punk Sant Vicenç de Castellet.

Mencions especials

Aquest divendres es va celebrar la XXI edició de la, amb gran assistència de públic, després de dos anys de pandèmia, recuperant l'èxit d'altres edicions. En el marc de la vetllada, es va fer entrega dels guardons delsque al llarg de la temporada 2021-2022 han destacat per les seves disciplines esportives i es van premiar les vint entitats esportives per la seva tasca feta i promoció de l'esport santvicentí i es van atorgar mencions especials per a les persones que han fet de l'esport part de la seva vida o bé han aconseguit fites importants o simplement han transmet els valors implícits de l'esport.L'acte, presentat pel monologuista local, va ser presidit pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet,, i per l'alcaldessa,. En el moment de l'entrega de premis es va comptar amb el suport dels membres de lai d'alguns membres del centre ocupacional, que són qui van dissenyar els guardons físics de la vetllada. En paral·lel, van intervenir les pregoneres, esportistes santvicentines que al llarg de la seva trajectòria esportiva han destacat en el món del bàsquet a nivell català i estatal.Menció especial per al grup de caminadesde l'Equip d'Atenció primària (EAP) de Sant Vicenç de Castellet que celebra deu anys d'història entregant tres trofeus als col·laboradors que han liderat aquest grup: Ramón Flamarich Santamaria, Montserrat Grau Cortés i Ramón Lluís Pujol.Segona menció especial per a, totes dues membres del. L'Antònia Alonso per ser la presidenta del club durant 24 anys i la Filomena Quesada per ser membre de la junta del club i col·laborar en la seva millora i promoció d'aquest esport.Tercera menció per a, jugador de futbol sala del FC Barcelona, esportista santvicentí, que aquesta temporada ha sigut campió d'Europa Sub19 amb la selecció espanyola de futbol sala.Quarta menció per a, presentada pel, escalador que ha realitzat juntament amb Biel Macià i altres dos companys l'aventura d'escalar 107 agulles del massís de Montserrat en set dies, fita mai assolida en la història d'aquesta muntanya.La cinquena menció va ser per a l'entitatque aquest curs ha celebrat el seu 50è aniversari.I finalment, la darrera menció especial va ser a títol pòstum, per aen memòria a la seva gran trajectòria com a esportista i fundador de diverses entitats com el Club Bàsquet Castellet i el Centre Excursionista de Sant Vicenç. També va estar vinculat a l'Esbart Santvicentí, a l'Agrupació Sardanista, al futbol i al tenis. En homenatge i reconeixement a la tasca realitzada al llarg d'aquests anys en el àmbit cultural, social i esportiu del nostre municipi.L'acte va acabar amb l'atorgament dels premis a les vint entitats esportives del municipi en reconeixement a la promoció de l'esport santvicentí.