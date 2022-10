Rècord de participants en la cursa dels Corriols de Guardiola

A primeres hores del matí ja es respirava un ambient familiar i festiu als voltants del pavelló municipal de. I és que centenars de corredors de totes les edats esperaven el tret de sortida a l'edició més multitudinària de la cursaVan haver-hi un total 742 participants repartits en: la cursa de 22 quilòmetres, amb 106 corredores; la de 10 quilòmetres, amb 282; i la de 5 amb 234. També els més joves van augmentar la participació en la, la cursa per a menors de 12 anys, que va comptar amb la participació de 172 inscrits. En total, l'increment respecte l'any anterior va ser de 155 persones.Enguany, la Corriols va posar èmfasi en la sostenibilitat. De fet, l'organització va encarregar unper fer una cursa el màxim de sostenible i reduir l'impacte i els residus a zero. També es va crear un plafó on els participants i acompanyants podien observar lasegons el medi de transport que havien fet servir.D'altra banda, i com a fet pioner en una cursa d'aquestes característiques, es va apostar per donar suport explícit ali el paper de la dona en el món de l'esport. Un plafó mostravaque les dones pateixen en aquest àmbit i s'hi adjuntava un manifest on les participants podien apuntar si alguna vegada s'havien vist discriminades, assetjades o agredides.També cal destacar el paper delsi entitats del mateix municipi que van sumar esforços amb la comissió organitzadora i van posar en valor l'actitud solidària de la cursa amb diverses campanyes, com la de sabatilles solidàries i laL'organització s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat i l', fet que converteix la Corriols de Guardiola en una de les curses més populars de la Catalunya Central, i agraeix l'ajuda dels patrocinadors i col·laboradors.