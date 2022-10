Manolo Alcántara portarà l'espectacle «Déja vu» divendres al teatre Kursaal de Manresa

La programació detornarà divendres a les 8 del vespre al teatredeamb Déjà vu de la companyia, un espectacle moltque parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del que és i el que voldria ser. Somnis ambiciosos que desperten els seus aires de grandesa, però alhora impossibles, que l'aboquen al desànim. Especialment suggeridor, arriscat i fascinant... que a estones destil·la un humor fi, barrejat amb un toc deTot plegat és un espectacle visual, sense text, on es difuminen lesa partir d'una història amb un punt de malenconia. Com si Bartleby, l'escrivent, es trobés de sobte immers en el món fabulós d'Alícia al país de les meravelles... Una realitat confusa en un espai i un moment indeterminats, amb un espai escènic que juga amb la desproporció extrema de les mides. L'univers sonor a través de la veu i el violí emfatitzen la dualitat del personatge, per moments repetitius, vius i alegres, com la mateixa existència. Transportant-nos a un univers oníric. L'interprenen Manolo Alcántara,Les entrades per veure Déjà vu tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet