Òmnium organitza dues sortides per conèixer el patrimoni del Moianès

Coves del Toll i el Museu Arqueològic de Moià

Els pous de glaç de la Ginebreda, el rentador de llana del Roquer i el mas d'Esplugues

organitza dues sortides matinals de coneixement del patrimoni cultural i natural del, per al 29 d'octubre i el 5 de novembre.Dissabte, 29 d'octubre es farà una sortida a lesi el. El lloc de trobada serà davant de l'institut Lluís de Peguera, de Manresa, a les 9 del matí. Es tracta d'una caminada de 2-3 km per l'entorn i l'interior de la cova del Toll. L'activitat tindrà una durada d'unes 5 hores.Dissabte, 5 de novembre es farà la sortida als, eli el. El lloc de trobada també serà davant de l'institut Lluís de Peguera, de Manresa, a les 9 del matí. La caminada és de 5-6 km seguint la riera de Fontscalents, als termes de Castellterçol i Castellcir, amb una durada de 5 hores de la sortida. Les inscripcions s'han de fer abans del dia 28 d'octubre a bages@omnium.cat o a l'Espai Òmnium.El preu de cada sortida és de 20 euros (15 per als socis d'Òmnium). Són activitats no adequades per a persones amb mobilitat reduïda. Es recomana portar calçat còmode.