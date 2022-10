Arriba CioNext, les segones Jornades d'Ocupació del CIO de Sant Joan de Vilatorrada

Arriba la segona edició de les Jornades d'ocupació i empresa del. La regidoria de Promoció Econòmica, Laura Trench López, i l'equip tècnic del CIO organitzen, unes jornades dirigides, al teixit empresarial, autònom i comercial del municipi, així com a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació. Les jornades comencen aquest dijous i s'allargaran fins al 4 de novembre CioNext estarà estructurat en tres blocs diferents, que permetrà que tots els participants hi estiguin representats. Aquest format renovat vol oferir un nou contingut conduït pels ponentsi una conferència de cloenda amb. Les primeres jornades es faran a la sala d'actes del. La jornada inicial amb Josep Moulines tractarà sobre l'i quins beneficis reporta a les empreses. Laura Cespedosa oferirà una formació on ensenyarà elper endreçar la vida professional.El plat estrella d'aquesta segona edició de les jornades serà la conferència de cloenda amb Victor Küppers, un reconegut conferenciant a nivell internacional, especialitzat en temes com. Sota el títol de Tu Mejor Versión donarà punt i final a unes jornades que pretenen ser més transversals que mai.Es durà a terme a la serà a la Sala de Cultura de, amb entrades limitades i gratuïtes.Ja es pot fer la vostra reserva a qualsevol de les jornades, a través del web del ajuntament o trucant al 938764000 fins el 31/10/2022.