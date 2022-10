Vicente Guallart parlarà a Manresa sobre com aconseguir ciutats de baixa mobilitat

Un professional de primer nivell

Cicle Parlem de la nova mobilitat

Com transformar les nostres ciutats cap a models de. Aquest és el tema central de la xerrada que farà, arquitecte, urbanista i investigador, el dijous 27 d'octubre, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del, a, en el marc del cicle Parlem de la nova mobilitat que organitza la. Guallart presentarà idees i projectes relacionats amb la transformació de les nostres ciutats cap a models de baixa mobilitat, amb l'objectiu de desenvolupar nous models ecològics que construiran les bioregions del segle XXI.Vicente Guallart (València 1963) va ser arquitecte en cap de l'2011-2015 amb la responsabilitat de desenvolupar la visió estratègica de la transformació de la ciutat i els grans projectes de desenvolupament seguint principis ecològics.Prèviament va fundar l'(IAAC) i actualment és director ded'IAAC i codirector del(MAEEB). El seu despatx professional ha desenvolupat projectes ecològics com l'edifici de fusta més alt d'Espanya o laper a Àfrica, i ha guanyat diversos projectes a la Xina com l'habitatge post-Covid a Xiang'an (2020).També és autor de diversos llibres i el seu treball ha estat exposat a laa Washington.Aquesta serà la tercera conferència del cicle de xerrades organitzat per Fundació Montepio, amb l'objectiu de crear un punt de trobada i de debat sobre els grans reptes que hi ha en l'àmbit de la, que afecta des del disseny urbanístic fins a les infraestructures o el transport públic i privat. Les xerrades són conduïdes per professionals de primer nivell que aporten la seva visió general, però també fan propostes concretes per donar solució a les problemàtiques del territori. La primera intervenció, a Manresa, va anar a càrrec de Josep Acebillo , arquitecte responsable de dirigir els projectes i la construcció de les infraestructures delsa Barcelona. La segona, que va tenir lloc a Berga, va ser d', enginyer de camins, canals i ports i expert en la planificació d'infraestructures del transport.