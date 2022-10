Absolts una mare i un fill de Navàs que tenien 92 plantes de marihuana a l'hort per a ús terapèutic

dehan resultatd'una acusació per undesprés que la jutgessa titular del Penal 2 de Manresa hagi descartat que lesque lava intervenir a l'hort de casa seva el 10 d'octubre de 2020 fossin per a la seva, segons la sentència a la que ha tingut accés. La magistrada considera plausible que el cultiu de les plantes fos per a, que presenta un quadre patològic sever.Segons el testimoni dels acusats en seu judicial, les plantes que tenien a l'hort servien perla dona, que pateix unaprovocada per la ingesta prolongada d'antiinflamatoris i una. També presenta, així com. La dona té declarada una, que junt amb la paga de viudetat puja poc més de 1.200 euros al mes. Abans d'iniciar el tractament amb la marihuana, l'acusada era tractada amb, "que no em queia bé, i per això vam buscar alternatives".Segons van continuar en la seva declaració, com a, la dona prenia unaal matí i una altra al vespre. Amb l'ajuda del seu fill, l'altre acusat, que és qui cuidava l'hort, també elaboravenamb el que es feia fregues al cos, i també, "sempre com a substitutiu de la morfina per calmar el dolor".Els acusats, que en tot moment van facilitar l'entrada de la Guàrdia Civil al seui que, fins i tot, "ens van facilitar eines per poder tallar les plantes i incautar-les", segons va admetre un dels agents, van assegurar que posavenper rebaixar-los el-principi psicotròpic- "perquè a la meva mare no li agrada sentir-se col·locada".Tot i que la Guàrdia Civil havia declarat en l'informe que de les 92 plantes se'n podia despendre, i davant del fet que els agents no van saber explicar com havien fet aquest càlcul, amb antecedents de casos similars, la jutgessa va determinar que, com a molt, la part aprofitable de les plantes amb elements actius era de, "una quantitat que pot explicar que la plantació s'havia fet per, tenint en compte la declaració dels acusats i que estaven actives les restriccions per la, ja que el procés de cultiu, creixement i assecament de la planta".Per tot plegat i pel fet que no es trobessin, la sentència conclou que "no resulta provat" que els acusats cultivessin les plantes de marihuana per al seu subministrament a tercers, "de manera que només queda la possibilitat d'absoldre'ls del delicte contra la salut pública del que se'ls acusa".