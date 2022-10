Finalitza el programa de la Casa d'Oficis de Treball als Barris

La Casa d'Oficis

Divendres passat, 21 d'octubre, va tenir lloc l'acte de cloenda de laque ha tingut una durada de 12 mesos i que finalitza el pròxim dimecres, 26 d'octubre. En total hi van participar 9 persones, de les quals 7 han finalitzat i han rebut un diploma per part de l'Ajuntament de Manresa. L'acte es va celebrar al(CIO) i va comptar amb la presència de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i de l'empresari, de Construccions Cots i Claret, en representació delLa Casa d'Oficis és un programa que es caracteritza per proporcionar formació i experiència professional als seus participants. Ha tingut una durada de 12 mesos i s'ha desenvolupat a través del projectesubvencionat pel. En total, hi ha participat 9 joves residents al Manresa de menors de 29 anys i en situació d'atur.La primera fase del projecte (novembre-abril) ha consistit en una formació teòrico-pràctica en l'especialitat d'. Els participants han treballat alguns conceptes com ara tècniques per revestir, obres de fàbrica vista, treballs d'obra de paleta i un curs d'energies renovables i construcció sostenible. A més, han pogut realitzar una formació enen el sector de la construcció i en alçada així com l'obtenció del carnet dePosteriorment, l'Ajuntament de Manresa ha contractat durant sis mesos l'alumnat que ha superat amb èxit la formació. Ja com a treballadors, els joves han realitzat diverses tasques de rehabilitació i construcció al, ai puntualment a laAl llarg dels 12 mesos l'alumnat ha rebut també suport i orientació, així com formació bàsica (matemàtiques, català, coneixement de l'entorn) per tal de millorar les seves possibilitats d'un cop finalitzin la Casa d'Oficis.La Casa d'Oficis és un programa subvencionat pel SOC dins del projecte Treball als Barris. Es tracta d'un programa mixt deadreçat a persones joves de 16 a 29 anys amb l'objectiu de proporcionar-los formació i pràctica professional mitjançant la realització d'obres o serveis públics que aportin un benefici social al barri objecte d'actuació.El pròxim mes de novembre s'iniciarà una nova edició de la Casa d'Oficis dirigida a persones menors de 30 anys, en, residents preferiblement al Nucli Antic de Manresa i que vulguin formar-se i adquirir experiència en el sector de la construcció.