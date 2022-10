Juan Diego Botto tornarà dijous al Kursaal amb «Una noche sin luna»

Aquest dijous, 27 d'octubre a les 7 de la tarda, tornarà a la sala gran dell'espectacle Una noche sin luna de. El muntatge, que ja es va poder veure el passat mes de gener al Kursaal, és un viatge a través de l'univers del poeta granadíUna noche sin luna és una peça commovedora i sorprenent que ens parla de Lorca des d'una sensibilitat del segle XXI, com si el mateix Federico fos avui aquí amb nosaltres. Un recorregut amb moltaper alguns dels aspectes menys coneguts de la vida i obra de Lorca: el seu pas per la residència d'estudiants, les crítiques rebudes per Yerma, la seva relació amb la premsa, els seus amors, la tensió dels seus últims anys...Una peçaen la qual la paraula de Lorca, la seva vida i el seu món serveixen de mirall del nostre.Juan Diego Botto i el directores retroben en aquest muntatge, que ha estat guardonat amb ela la millor interpretació i al millor espectacle teatral, després de l'èxit d'Un trozo invisible de este mundo, guanyadora de quatre Premis Max i que també es va poder veure al Kursaal el 2014.Lesper veure Una noche sin luna tenen un preu de 22 euros a platea (20 euros per a majors de 65 anys, 15 euros per a menors de 30 anys i Carnet Galliner) i 15 euros a l'amfiteatre (6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet