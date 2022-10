«El futbol de la Font desapareixerà si la gespa del camp de les Cots no entra en el pressupost de 2023»

Nou entrenament al centre de Manresa

A laestan cansats d'esperar un "compromís ferm" del govern municipal per a la instal·lació de laal. El president de l'Associació de Veïns del barri,, ha avisat que "si en el pressupost municipal de Manresa per al 2023 no hi ha resolta la instal·lació de gespa a les Cots, tant elcom l'entitatno inscriuran els seus equips a les competicions de la temporada 2022-23, fet que".Ghoula ha explicat aque s'han trobat diverses vegades amb el govern de Manresa darrerament, "però no ens poden assegurar que hi hagi una partida deldestinada a la instal·lació de la gespa". De fet, segons assegura el president veïnal, "des del govern m'han dit que potser hi podrien entrar una partida per part de l'actuació, i la resta aniria a compte del pressupost següent", o sigui per al 2024.El camp municipal de les Cots és usat a dia d'avui per 250 nens i nenes dels equips del CF Font dels Capellans i de l'entitat Diapo, i per 50 infants més delA mode de protesta, els dos clubs de futbol que juguen al camp municipal de les Cots faran unal centre de la ciutat aquest dijous, de la mateixa manera que van entrenar-se a la plaça Major el passat 22 de setembre . En aquesta ocasió ho faran a laa partir de 2/4 de 8 del vespre."Farem una places de la ciutat per donar a conèixer la situació que vivim a tota la població", ha afirmat Ghouda.