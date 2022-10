Més de 300 esportistes participen a la presentació del CN Manresa per a la temporada 2022-23

Divendres passat, elva fer la presentació dels equips de competició per a la temporada 2022-23. Més de 300 esportistes de les quatre seccions del club,, van desfilar a la vora de l'aigua de lesacompanyats de les famílies, els socis i els patrocinadors del club.Van parlar, la presidenta del club,, que es va mostrar satisfeta de poder retrobar-se amb tots els integrants del club "després d'uns temps convulsos" i va agrair a tots els patrocinadors el seu ajut. Després va agafar la paraula el regidor d'esports de Manresa,, que va dirigir unes paraules als esportistes i a la graderia plena a vessar, va animar els nedadors i va agrair el suport dels pares "per fer possible els somnis dels seus fills".Va tancar l'apartat parlamentari, representant territorial de la secretaria de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, que va recordar els seu pas pel club i va mostrar la seva satisfacció per com ha evolucionat.L'equip de natació artística del club va tancar l'acte de presentació.