Els Dracs Manresa sub12 s'imposen en el segon torneig Josep Tragant de beisbol

Resultats

Sub12

- Hércules 23- CB Tarragona 22

- Phenix de Perpinyà 9- Dracs Manresa 10

- CB Tarragona 7 - Phenix de Perpinyà 10

- Dracs Manresa 7 - Hércules 6



Sub16

- CB Vic 14 – Dracs Manresa 9

- Hércules 9 – CB Vic 7

- Dracs Manresa 7 - Hércules 8

Elha acollit aquest cap de setmana la segona edició del, en què els'ha imposat en la categoria sub12, mentre que en la sub16 el primer lloc ha estat per a l'La competició ha reunit un total d'onze equips i 125 jugadors de les categoriesi de. Entre els participants, en la categoria sub12 hi havia l'equip nord-català delsLa inauguració de la segona edició del torneig en record de Josep Tragant, impulsor de la pràctica del beisbol a Manresa, es va celebrar dissabte al matí al camp de beisbol del Congost. A l'acte hi va assistir l'alcalde Manresa,, que va fer la sacada d'honor, i també la vídua de Josep Tragant,, i la seva filla, a més d', que és vicepresident de la Federació Catalana de Beisbol, i, president del Club Beisbol Dracs Manresa.Pel que fa al competició, en la categoria sub16 el primer lloc ha estat per a l'Hèrcules d'Hospitalet, el segon per a Dracs Manresa i el tercer per al. En la categoria sub12, s'ha imposat l'equip manresà, mentre que l'Hèrcules ha estat segon, el Phenix, tercer, i el, quart.En la categoria de mini beisbol, que no era competitiva, hi han participat l', el, l'i també el conjunt amfitrió dels Dracs Manresa.