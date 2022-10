El Baxi Manresa jugarà contra el Benfica buscant un bàlsam

Elcomençarà aquest dimarts (18.30h. Esport3 i Teledeporte) una sèrie de dos partits davant elque segurament decidirà quin dels dos equips serà el campió del grup F de la(BCL). Tan els manresans com els lisboetes han guanyat els dos primers partits. Qui guanyi eel partit afarà un primer cop al rival abans que tots dos equips s'enfrontin alel proper 22 de novembre. Per al Baxi Manresa serà una bona oportunitat per deixar enrere la derrota del passat dissabte a Múrcia és seriós dubte mentre que el nou fitxatge Adam Wazcynski ha viatjat amb l'equip però caldrà veure en quines condicions es troba després d'un temps sense competir.han atès els mitjans del club abans d'emprendre el viatge cap a Lisboa. El base català comenta que "juguem contra l'. No han perdut cap partit aquesta temporada i a la prèvia es van classificar d'una forma bastant contundent". Pérez està plenament mentalitzat que caldrà fer un bon partit per tenir opcions a la victòria. Jugar ràpid i marcar el ritme de joc han de ser dos pilars per assaltar la pista del Benfica en opinió del director de joc del Baxi Manresa.D'altra banda, Harding encara té al cap la derrota del cap de setmana a Múrcia però pensa que competir a laajuda l'equip a preparar la BCL. El nord-americà té un discurs semblant al del seu entrenador i diu que l'equip ha de millorar "dia a dia". Harding espera un partit "atractiu" i defineix el Benfica com un equip ", que és com ens agrada jugar a nosaltres". El combo també demana centrar-se en el proper partit després de la desfeta del cap de setmana.El Benfica va ser una de les sorpreses agradables de la fase prèvia de la BCL. Els portuguesos van ser capaços d'eliminar, amb l'impuls de la seva afició, elalemany que partia com a favorit per completar el grup del Baxi Manresa. Els portuguesos han començat bé la seva participació europea i han guanyat els dos partits que han disputat. A la seva lliga també estan invictes . Ocupen una fictícia setena posició amb quatre victòries i zero derrotes. Si el Benfica no és líder és perquè té dos partits pendents.El rival del Baxi Manresa és molt conegut mundialment pel seu, però també té seccions a altres esports com handbol, hoquei patins, voleibol... El bàsquet no n'és aliè i és un dels equips més potents de. Els seus jugadors no són massa coneguts per al gran públic. Aaron Broussard, Ivan Almedia, Betinho Gomes, Tony Douglas i Maike Zirbes són els jugadors més destacats.