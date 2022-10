La Parcir acollirà la presentació dels llibres de Joan Esculies sobre Tarradellas i Fornas

per Redacció,

Ladeacollirà aquest dimarts a les 7 de la tarda la presentació dels llibres Tarradellas, una certa idea de Catalunya i Josep Fornas, el solucionador. L'home de Tarradellas a Catalunya, editats peri escrits per l'historiador manresà. La presentació dels llibres anirà a càrrec de l'historiador i membre de l'Associació Memòria i Història de ManresaEl llibre Tarradellas, una certa idea de Catalunya, és la primera biografia exhaustiva escrita sobre el polític, qui ha passat a la història per haver estat president de laa l'exili i el restaurador de la institució a finals del franquisme. Amb una trajectòria política ade més de seixanta anys, dels quals vint-i-sis a la presidència de la Generalitat, l'extens treball d'Esculies ens explica la història de pràcticament l'únic protagonista destacat de la generació de laque va aconseguir ser-ho de nou durant la Transició.Finalment, a Josep Fornas, el solucionador. L'home de Tarradellas a Catalunya, Esculies s'allunya de l'exili, però no abandona Tarradellas, sinó que li segueix les passes des de l'interior, des de l'antifranquisme, de la mà del polític i editor, peça clau de la resistència clandestina, gran conspirador i, durant quinze anys, l'home de confiança del president de la Generalitat exiliada a la Catalunya resistent. Sense aquest vincle permanent de Fornas amb Tarradellas, el retorn i el desenllaç de la certa idea de Catalunya d'aquest últim, de segur que hauria estat ben diferent.