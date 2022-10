La UPC Manresa inaugurarà dimarts el primer túnel de vent no recreatiu de la Catalunya Central

Aquest dimarts a les 7 de la tarda, tindrà lloc la inauguració delde la- BarcelonaTech (UPC) al, elde la Catalunya Central. La inauguració comptarà amb la participació de, alcalde de Manresa;, director de la UPC Manresa, i, coordinador del, que farà una demostració del funcionament d'aquest equipament.El túnel de vent, ubicat alde l'(EPSEM) de la UPC, és un equipament bàsic per estudiar, investigar i millorar l'dels vehicles, amb instruments de mesura per poder conèixer forces, pressions, velocitats, etc. al voltant dels models. Gràcies a un equipament com aquest, es pot aconseguir, per exemple, desenvolupar vehicles més eficients, més còmodes i més segurs.En marxa des de finals del curs acadèmic 2021-2022, l'adquisició d'aquest túnel de vent ha estat possible gràcies a la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central () i les empreses