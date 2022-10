«Premi menor» per al CE Manresa a la Copa: el Pontevedra de Primera RFEF

El sorteig de lacelebrat aquest dilluns a la seu de lano ha estat generós amb elsi del que es tractava era de portar alun equip potent de Primera Divisió. Cal recordar que excepte el, el, eli el, que jugaran la Supercopa a Aràbia, la resta d'equips professionals de l'Estat es trobaven en el bombo. Finalment, el CE Manresa rebrà elde la, que, a més, es troba en posició de descens del grup 1, amb una sola victòria després de 9 jornades.La plantilla del CE Manresa ha seguit per la televisió ambel sorteig de la primera eliminatòria de Copa des del, a les Bases, un dels patrocinadors del club. Davant la possibilitat que toqués un, un, uno una, entre molts d'altres, l'emparellament amb el Pontevedra s'ha viscut, en un primer moment, com un premi menor de la. Fa il·lusió, però hauria pogut ser molt millor.L'altra lectura possible, però, és que el Pontevedra FC és, dins de la dificultat, un dels rivalsentre tots els que podien haver tocat als homes de Ferran Costa. Es troba enal CE Manresa, la Primera RFEF, però és tercer per la cua en la classificació del seu grup, amben nou jornades disputades, amb només 6 gols a favor, 3 dels quals en un sol partit, i 10 en contra.L'eliminatòria, que es disputarà a jornada única, es jugarà ela l'estadi del Congost.