El públic omple un Embarrats de Sant Joan de cine

Cristòfol Gimeno i Laura Borràs conversen en un moment de la seva visita a l'Embarrats. Foto: Aina Font Torra

L'deha registrat una allau de visites durant tot el cap de setmana. Totes les activitats han vist com el públic omplia les seves convocatòries fins haver de penjar, en molts casos, el cartell d'aforament ple.Amb la celebració de la desena edició de lade l'arribada de la indústria a Sant Joan, pagesos, burgesos, assalariats i amos amb les seves senyores han traslladat el municipi bagenc a inicis del segle XX, en aquest cas, a més, amb l'arribada d'un nou invent que feia furor entre la població: elL'activitat va començar ja el cap de setmana passat amb la desfilada - demostració de laamb De vint-i-un botó. Els actes van continuar dimecres i dijous amb unasobre l'arribada de la revolució industrial al municipi, i el, de la mà del prestigiós xefi el seu equip de Cal Amador.Ja arribats al cap de setmana, lesde cine al cor de les fàbriques, amb l'estrena de la nova passarel·la d'accés per sobre del, com sempre, han tingut un èxit que ha obligat a fer un passi extra a última hora. També el conta-contes a la biblioteca ha triomfat.Les actuacions de dissabte com el Dr Karoli, els esbarts, la pianola, els músics de taverna amb diferents formacions deli les xarangues de musica al carrer han omplert el poble de música, cultura popular i festa.Ja el diumenge, laha obligat a anul·lar algunes actuacions, però un cop la meteorologia ha donat una treva, els carrers s'han tornat a omplir. Ha estat una jornada que tampoc no han volgut desaprofitar els polítics.El director dels serveis territorials de Presidència de la Catalunya Central,, ha volgut conèixer l'Embarrats. També l'expresidenta deli presidenta de, ha visitat la fira davant l'expectació dels visitants. També ho han fet representants del, però en aquest cas més a nivell local, encapçalats pel diputat i primer secretari de la Federació central,, i amb la portaveu del PSC i també regidora del municipi,. En alguns moments s'ha pogut veure bona sintonia entre Borràs i Gimeno.