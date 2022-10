El canvi al Passeig convenç majoritàriament els paradistes de l'Ecoviure

FOTOS Ecoviure 2022 Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Foto: Aina Font Torra Previous Next

El canvi d'ubicació de l'delalde Manresa ha convençut majoritàriament els paradistes i des de lade l's'ha valorat la "integració a la ciutat" que s'ha guanyat i l'obertura que ha significat a un públic "no tan sensibilitzat", tot mantenint el "convençut" que abans anava expressament fins al recinte firal."Passa més gent i" valorava Teresa Coroll de. "Millor al Passeig,i hi ha gent que no pujaria al Palau Firal expressament", reblava Joan Amador de l'. "L'únic inconvenient és que depens més del temps que faci, tot i que quan plovia molt tampoc no pujaven al Palau Firal", apuntaven Cristian i Jordi, d', que han lamentat que "passa més gent, però s'aturen menys".El regidor de Ciutat Verda,, assenyalava que a falta d'unes dades més quantificables, que es donaran dilluns, la valoració del trasllat ha estat "molt positiva", ja que ha aconseguit "de l'Ecoviure amb la ciutat". Huguet ha destacat que amb el canvi s'ha aconseguit arribar "al, no tan sensibilitzat, mantenint el públic especialitzat, que ha continuat venint d'arreu de Catalunya".Huguet valora que el canvi físic de la fira "completa alguns dels canvis que es van introduir l'any passat i que enguany, sense la pandèmia s'han pogut ampliar", com les, o les caminades que s'han fet per primera vegada o els tallers que ha fet la biblioteca al llarg de la setmana".Qui també ha valorat molt positivament aquests canvis han estat els responsables de la. La presidenta del Col·legi d'Arquitectes,, ha posat de relleu que aquest any "hem fet xerrades amb unade públic, una audiència impensable al Palau Firal".En canvi, la paradista, ha vist en "aquesta dispersió d'actes al llarg de la setmana" el punt negatiu de la fira. "Si volem concentrar eldurant l'Ecoviure, les jornades i activitats s'haurien de fer durant el cap de setmana", ha exposat, "sinó, venen entre setmana a la xerrada i després no repeteixen quan tenim les parades muntades".L'Ecoviure ha tingut més públic que mai, que només ha relaxat la seva presència quan aquest diumenge ha