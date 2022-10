La Salle i CB Artés s'imposen als cuers a la Copa Catalunya

La Salle ha de treballar per imposar-se al Bàsquet Molins

Clara victòria del CB Artés a Mollerussa

Dura derrota del CB Vilatorrada a Gràcia

Més bàsquet

i elhan confirmat la seva superioritat contra dos equips que encara no han guanyat cap partit aquesta temporada, eli el, i els han derrotat amb treball uns i amb solvència els altres.El, per la seva banda, ha perdut contra un rival directe, el botxins de la Salle la passada jornada , en un partit en què els de Sant Joan no han tingut cap opció des del xiulet inicial.Malgrat que el Bàsquet Molins s'ha presentat a Manresa amb els partits comptats com a derrotes, la Salle ha hagut d'esforçar-se per doblegar l'equip deli superar-lo, finalment per 65-58. De fet, els manresans no han tingut el partit més o menys controlat fins a l'últim quart.El primer quart ha estat un constant d'amb un Molins que ha estat per davant més de la meitat del període, tot i que al final dels 10 primers minuts el marcador assenyalava un empat a 16. Al segon quart, els manresans han agafat una lleugera distància fins als darrers gairebé quatre minutsi els del Baix Llobregat han aprofitat per arribar al descans 3 punts per sobre en el marcador.El tercer quart ha començat com el segon, amb la Salle sobreposant-se ifins a posar-se a 8 punts de diferència. Com llavors, una nova pàjara de tres minuts sense veure xarxa ha fet que els visitants arribessin als darrers deu minuts de partit amb, a només 1 punt per sota.En el període definitiu, els locals s'han posat lai han tornat a marcar diferències fins que s'han posat 10 punts per sobre. En aquest cas,i han pogut administrar l'avantatge, tot i que en els darrers dos minuts tampoc no han anotat ni un punt. El màxim anotador de la Salle ha estatamb 14 punts.La victòria situa els manresans setens a la classificació, amb més victòries, 3, que derrotes, 2. La propera jornada visitaran la pista delCom en el cas de la Salle, el CB Artés s'ha enfrontat a un equip que encara no coneix la victòria, el CB Mollerussa, tot i que en aquesta ocasió els del Bages s'han imposat per un ampli resultat, 52-74, després deEl CB Artés ha imposat el seu domini a partir del primer minut, després dels primers bàsquets dels del. Els bagencs han tancat el primer quart amb 8 punts de diferència a favor, i a partir d'aquí han anat ampliant distàncies fins a arribar a un, 43-74, a la recta final del darrer quart, que s'ha reduït després que els artessencs no anotessin en els darrers 4 minuts.Cal destacar l'efectivitat dels del Bages des de la, amb un 46% d'encert., amb 5 triples i 16 punts, ha estat el jugador destacat pels visitants.El CB Artés se situa en sisena posició, amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes, empatats amb el quart classificat. La propera jornada rebran la visita delEl CB Vilatorrada ha estat l'únic equip bagenc de lade bàsquet que ha perdut aquesta jornada. I ha estat una derrota dolorosa a la pista del Lluïsos de Gràcia, amb qui compartien balanç de victòries i derrotes, per 79-61.El partit no ha tingut gaire història i els graciencs han dominat el marcador des de bon principi, amb una diferència màxima que ha arribat alsal final del tercer quart, 64-34. A partir d'aquí, el darrer quart ha estat de. Els de Sant Joan acumulen dues derrotes engruixides seguides., amb 7 punts, ha estat el jugador destacat dels visitants.Els dees queden a la desena posició de la taula, amb 2 victòries i 3 derrotes. Elvisitarà el CB Vilatorrada a la propera jornada