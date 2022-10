El Benfica mostra bon estat de forma abans de rebre el Baxi Manresa

Elrebrà el proper dimarts elen bon moment. Com a mínim pel què fa als resultats. Els lisboetes van vèncer l'en duel de la lliga portuguesa (97-72) i van sumar la novena victòria seguida entre la competició nacional i la(BCL). L'única derrota que ha patit aquesta temporada ja fa més de dos mesos quan va caure contra l'en duel de la Supercopa portuguesa. El Benfica no va tenir cap problema per derrotar l'Ovarense. El partit es va decidir al tercer quart en què el parcial de ser de 33-13.va ser el màxim anotador amb 21 punts.Els altres dos rivals del Baxi Manresa a la BCL van saldar els seus compromisos amb triomf. Eltampoc no va tenir problemes per esclafar el(89-53), mentre que eles va imposar alper 87-75.