El Baxi Manresa fitxa Adam Waczyński per cobrir la plaça de Justin Hamilton

Eles reforça ambper cobrir la plaça que va deixar Justin Hamilton, un jugador que ha passat per diversos equips de lai que podrà adaptar-se fàcilment a la dinàmica de l'equip. Es tracta d'un aler polonès de 1,99m ben conegut pels aficionats manresans. Es posarà a les ordres detan bon punt arribi a Manresa. Signa contracte per un mes.Adam Waczyński (nascut a Torun, Polònia, el 15 d'octubre del 1989) arriba per fer créixer la dinàmica del Baxi Manresa, que vol enfortir la seva plantilla. L'aler ha disputat, i arriba a una pista que ja coneix com a rival.Waczynski és un aler treballador, que la temporada passada va ser al, on va fer unes mitjanes de 9,7 punts, 2,3 rebots i 1,1 assistències per partit. La seva llarga trajectòria, i la seva incorporació a les properes hores facilitaran la seva adaptació al grup i a la dinàmica de Pedro Martínez.Waczynski ha jugat a la Lliga Endesa amb l', del 2014 al 2016 i amb l', del 2016 al 2021, abans de jugar a la capital de l'Aragó.