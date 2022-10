El Manresa CBF continua imparable i derrota l'EBAE SESE a domicili (53-58)

Més bàsquet

Nova victòria dela ladavant d'unque, tot i anar sempre per sota en el marcador mai no ha quedat despenjat. Un primer i segon quart intensos han servit a les manresanes per posar, fins als 10 punts de diferència que assenyalava al descans, 23-33, amb una màxima diferència de 12 punts en el primer període (6-18).En el tercer i quart període, les manresanes s'han dedicat atot i que en un parell d'ocasions han hagut de prémer l'accelerador ja que les delhan aconseguit arribar a empatar, 35-35 a mig tercer quart i 44-44 al minut 2 de l'últim quart.Tot i així, les de Gerard Barbédavant d'aquestes dues situacions i emportar-se la victòria, la quarta consecutiva, per continuar a dalt de tot de la classificació amb un partit menys jugat. La màxima anotadora del Manresa CBF ha estat, amb 15 punts.A la propera jornada les manresanes jugaran a la pista del, el proper 5 de novembre.