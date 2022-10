El CN Manresa Fibracat s'imposa amb solvència a Martorell (11-15)

per Redacció,

Fitxa tècnica

- CN Manresa Fibracat: Maria Sala, Rosa Solernou, Sara Quirante, Melani Mannon, Anna Toribio, Claudia González, Marta Piqué, Jana Sánchez, Nuria Serracanta, Judit Cèsar, Goretti Vadillo, Ingrid Peirón.



- Parcials: 1-4, 2-4, 6-2, 2-5.



Elha estrenat el seu casiller de victòries aquest dissabte a la piscina del, un rival que ha convertit els partits entre ambdós equips en un clàssic. Després que les manresanes dominessin tant el marcador com el joc en els dos primers quarts del partit, en el tercer període, en un moment i de la mà de la veterana exinternacional, les del Baix Llobregat han posat emoció al partit ajustant el marcador.Les del Bages, però, han sabut respondre a la situació, i sense precipitacions i imposant el ritme que més els convenia, han aconseguit un darrer parcial queal que havia succeït a l'aigua. Al final, victòria de les manresanes per 11-15.Cal destacar l'encert atacant de les bagenques, amb undesprés de molt bones combinacions d'equip.Ara el CN Manresa Fibracat no tornarà a jugar fins al 19 de novembre quan visitaran la piscina de l'