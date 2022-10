El CE Manresa perd el seu primer partit a Segona RFEF al camp del Deportivo Aragón (1-0)

Elha patit la seva primera derrota a Segona RFEF aquest diumenge al camp delen un partit on els locals han començat pressionant fort i els blanc-i-vermells no s'han pogut sobreposar al gol encaixat a la primera part. Amb aquesta derrota, els detanquen en 18 el rècord històric de partits consecutius sense perdre.El partit ha començat amb unadels locals que als manresans els ha costat superar. Malgrat això, la primera ocasió ha estat dels visitants, al minut 9, amb un xut deque ha aturat el porter. Dos minuts més tard han estat els aragonesos els que han xutat des de dins l'àrea iha pogut refusar. El joc dels locals ha tingut premi al minut 22.ha aprofitat un refús a la línia de gol per empènyer la pilota al fons de la porteria. A partir del gol, el CE Manresa ha intentat reaccionar. Al minut 26, en l'única jugada a prop de les porteries,ha xutat des de lluny una pilota que ha marxat molt ajustada a la dreta de la porteria local.A la segona part han sortit millor els blanc-i-vermells, que han aconseguit portar el joc al camp local, tot i que sense acostar-se massa a la porteria. Després que el joc d'ambdós equips baixés d'intensitat, al minut 82 l'àrbitre ha anul·lat un gol deper un més quedesprés de rebre una assistència amb el cap de Noah. En la mateixa jugada el davanter ha estat amonestat per protestar.Tot i els 7 minuts de temps afegit, el partit no ha donat per més i el xiulet final ha certificat la primera derrota del CE Manresa a. Tot i la derrota, el CE Manresa es manté quart a la classificació ja que eltambé ha perdut el seu enfrontament.