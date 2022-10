Manresa En Comú Podem proposa crear una Regidoria per a l'Alimentació

ha proposat crear una, segons ha anunciat la seva alcaldable,, en el marc de la jornada Sobirania alimentària. Del global al local, que ha organitzat la formació, aquest dissabte, a la seva seu del carrer Jacint Verdaguer.Querol ho ha fonamentat en la necessitat de "situar en l'agenda política de la ciutat les bases pel", ja que "és una emergència impulsar unacom a fre a la crisi climàtica i per fer front a la pobresa alimentària".L'objectiu principal de la Regidoria, ha dit Querol, ha de ser "establir i executar una estratègia alimentària agroecològica coordinada", que explica, "ha de contemplar donar a conèixer a la ciutadania els costos de l'actual model dei el seu impacte en la petja de carboni", amb l'objectiu de crear consciència per "". També, que "cal redefinir el disseny de les polítiques per al canvi a través d'abordar la relació de la ciutat amb el món natural, agrari i l'alimentació, revertir el comerç injust, afavorir la viabilitat del nostre sector primari local, revertir la malnutrició, contemplant polítiques transversals amb les regidories de salut, educació..., implicar els sectors del comerç, la restauració i el turisme i, també, mantenir i impulsar estructures de participació i cogestió per consolidar i fer créixer els projectes impulsats des de la societat civil".Per a la candidata, Manresa "té el bagatge i la capacitat, gràcies a un teixit d'experiències com les, el-Supercoop-, lai, sobretot, l'i l', que són una referència local i global en, agroecologia i energies renovables.". I ha reblat, "també comptem amb terres de qualitat i regadiu, per crear un parc agrari".Finalment, Querol ha afirmat que és imprescindible una, "del pla de Bages", que impliqui al Consell Comarcal "per blindar el sòl agrícola i planificar polítiques conjuntes en favor de la transició agroecològica".A la jornada, presentada per, membre de la sectorial en aquesta matèria dels Comuns, també hi han participat l'enginyer, del món de la pagesia, que treballen l'agricultura ecològica. Parés ha explicat "que les formes de producció i consum actual dels aliments són els causants del 30% de les emissions de CO2".Per a Brunet i Torres, la pagesia i els ramaders, amb l'actualque afecta el cost del transport, i amb l'encariment de les importacions i exportacions, tenen l'oportunitat de "reinventar-se cap a l'", però adverteixen que cal "frenar els peus a les multinacionals que volen comprar terres per plantar transgènics" i fer polítiques per "facilitar el relleu generacional".Per a ambdós, l'estratègia a seguir és clara: a la UE, canvis en les subvencions, i en la política agrària, de Catalunya, crear estructures fortes i democràtiques, com les cooperatives i afavorir l'empoderament social per