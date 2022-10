El Covisa Manresa aconsegueix un important punt a la pista de la Barceloneta (4-4)

Fitxa tècnica

- Barceloneta Futsal. Adil, Oscar Agustin, Mayor, Gordillo i Juanjo; Rachid, Paredes, Tofi, Jaen, Toti, Bria i Manzano.



- Covisa Manresa: Arriero, Santa, Noguera, Asis i Manu; Iker, Aaron, Terri, Ambros, Oriol Jo, Aleix Perez i Cella.



- Àrbitres: Pablo Villaescusa i Lucas Antón



- Gols: 0-1 Noguera 4, 1-1 Toti 16, 2-1 Tofi 17; 2-2 Asis dp 34, 2-3 Iker 34, 3-3 Jaen 36, 4-3 Toti 37, 4-4 Brià 38 pp.



Elha aconseguit un valuós empat, 4-4, a la pista del, que li permet mantenir-se a la quarta posició a la classificació. La visita al cuer feia preveure un partit molt complicat, entre altres coses, perquè els barcelonins tenen a les seves files jugadors contrastats i que no s'acaba d'entendre aquesta posició a la taula d'un equip fet per optar a la lliga, i també, pel debut en aquest partit a la banqueta del nou entrenadorEn un inici de partit de tempteig,s'ha desfet del seu marcador i després de marxar per la ratlla lateral ha deixat una pilota neta aper tal que establis el 0-1 al minut 4 de partit.Sense que els locals quedessin tocats, han començat a disposar d'ocasions clares de gol molt ben interceptades per. El porter olesà ha deixat viu als manresans amb les seves meritories aturades.La bona resistència s'ha acabat amb dos minuts d'inspiració dels locals. Primer, el llançament d'una falta i després una errada individual visitant, han comportat que la Barcelonetai marxés al descans amb el marcador favorable.Amb una segona part amb alternatives, les coses no s'han aclarit fins als sis minuts finals. La Barceloneta a sumat la cinquena falta a mitjans d'aquest segon període i una acció deha suposat la sisena falta dels locals.ha transformat la falta a deu metres sense tanca establint l'empat a dos gols. Molt poc després,ha fet el tercer al rebre una inesperada pilota.La Barceloneta ha empatat dos minuts després a tres amb un xut exterior que ha rematatd'últim home. Una altra errada individual, ara en atac, ha donat la pilota als barcelonins, que han fet el quart a tres minuts del final.En aquest moment, el Covisa Manresa s'ha vestit de porter-jugador i en una acció atacant,en propia porta ha fet el quart dels del Bages al refusar a la seva porteria un xut deque entraba a rematar Manu. Abans, una acció a porta buida dels locals havia estat desaprofitada per. Amb l'empat a quatre gols,ha mantingut el sistema de porter-jugador per intentar aconseguir el gol de la victòria, que no s'ha aconseguit.El proper dissabte al Pujolet, el Covisa Manresa rebrà l', partit vital per mantenir els llocs privilegiats del grup.