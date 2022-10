Pedro Martínez: «Ens ha faltat continuïtat»

Sito Alonso destaca el canvi de tendència en el rebot

ha lamentat la manca de continuïtat en el ritme dels seus jugadors en el partit contra l'UCAM Múrcia . El tècnic delja ha detectat dificultats a la primera part però "ho hem pogut solucionar". A la segona part "hem aguantat com hem pogut, però ens ha faltat energia". L'entrenador del Baxi Manresa vol passar pàgina i pensar en el proper partit.Altres claus han estat elsque el jugadors de l'UCAM Múrcia han capturat a la segona part i algunes actuacions individuals., a la primera part, i, a la segona, s'han carregat el seu equip a l'esquena. Per part del Baxi Manresa no hi ha hagut cap jugador amb aquest nivell de resolució.Tres jugadors han estat objecte de preguntes a la sala de premsa.no ha jugat per culpa d'una ruptura fibril·lar.s'ha ressentit de la seva fascitis plantar i caldrà veure quina n'és la gravetat. Iha deixat molt bon regust de boca al seu tècnic però no s'ha d'esperar una actuació similar cada partit.Finalment, Pedro Martínez ha explicat que el substitut deno trigarà massa a arribar., entrenador de l'UCAM Múrcia, ha lamentat primerament una sèrie de tirs fàcils concedits al Baxi Manresa que han donat confiança al seu rival. Un altre aspecte que no ha agradat a Alonso han estat elssota el seu cèrcol . Per això, ha valorat que als segons 20 minuts només n'hagin perdut un sota la cistella pròpia. Ha estat una clau de volta definitiva.Un altre punt que Alonso ha volgut destacar ha estat el partit de Travis Trice. Però no pels 31 punts anotats sinó per la defensa sobre. "Anotar ja ho ha fet sempre", ha comentat.