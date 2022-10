El Baxi Manresa es mostra massa inconsistent a Múrcia (96-83)

Partit irregular delque ha caigut a Múrcia de forma clara. La inconsistència, les pèrdues de pilota i els 31 punts del localsón només tres dels motius que expliquen la quarta desfeta dels bagencs en cinc jornades a laha estat novament el màxim anotador manresà amb 25 punts però ha tingut també ombres com les vuit pilotes que ha perdut. Apart del nord-americà han tingut una bona actuacióno ha pogut jugar per culpa d'unes molèsties musculars al bessó., Musa Sagnia,han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Per part de l'han sortit de partida Travis Trice, Jordan Davis, Ryan Luther, Niels Giffey i Artem Pustovyi. El 4-0 inicial no era el millor auguri per a l'equip manresà. Els deha reaccionat de forma fulgurant. Dani Pérez s'ha il·luminat en atac amb dos triples quasi seguits. Bortolani i Lee han sumat dos punts cadascú per completar un parcial de 0-10. Bona part d'aquest parcial s'entén també per un enduriment de la defensa bagenca amb una gran intensitat de Sagnia. El jugador d'origen africà no només defensava sinó que també aportava en atac. El 6-14 obligavaa demanar temps mort (minut 5). Aquesta interrupció ha permès l'entrada de. Al seu primer atac, ha topat amb Pustovyi i aquest l'ha rebut amb un tap.A manca de poc menys de dos minuts per acabar el primer quart, ha arribat una de les jugades curioses de la tarda. Enmig d'una tanda de tres tirs lliures de, Lee ha comès una personal antiesportiva. Els locals ho ha aprofitat d'allò més bé i han sumat cinc punts consecutius.ha entrat en joc i ha estat el màxim artífex de la recuperació del seu equip. L'UCAM Múrcia ha aconseguit empatar., molt atent sota el cèrcol rival, ha anotat els dos punts que deixaven el Baxi Manresa al davant en acabar el primer quart (23-25).McFadden ha tornat a ser protagonista al començar els segons deu minuts. L'escorta estava molt inspirat en atac i gairebé tot sol ha aconseguit cinc punts de renda per al seu equip (32-27, minut 23). El partit ha entrat en una fase de caos. El Baxi Manresa no aconseguia aprofitar bones ocasions en atac. En canvi, els locals s'han adaptat més bé a aquesta situació i han aconseguit obrir un forat més perillós per sensacions que per qualsevol altre aspecte (39-31, minut 15). Els locals s'han mantingut ferms amb. El despertar anotador de Harding ha permès equilibrar la situació. Una cistella al límit del nord-americà ha situat un mínim desavantatge per al Baxi Manresa a la mitja part (47-46).Bortolani ha avançat els bagencs amb quatre punts seguits. Bellas ha rebatut amb cinc. Sagnia seguia amb el seu moment dolç. La notícia negativa per al Baxi Manresa arribava amb la quarta personal de Dani Pérez. Poc després, Olumuyiwa també cometia la quarta i deixava el seu equip en una situació molt compromesa. Els jugadors de Sito Alonso no ho desaprofitaven i tornaven a obrir una escletxa (64-57, minut 27). Trice anotava sense parar i, ara sí, el partit començava a entrar en unaper al quadre manresà. Només Brancou Badio era capaç de sumar accions positives. Més quan Trice seguia amb el seu show particular. El 75-63 al final del tercer quart deixava una difícil situació per al Baxi Manresa.Un 5-0 als compassos inicials del darrer període ho deixava ja a l'alçada de l'heroïcitat. Harding ho ha intentat a base del seu talent ofensiu. Vuit punts seguits feien creure en què tot podia passar. Sagnia rebaixava la barrera dels deu punts amb més de sis minuts per jugar i un triple de Vaulet encara ho igualava més (82-76).. Sis punts seguits de l'UCAM Múrcia deixaven la situació com al final del tercer quart però amb força menys estona per jugar. La resta del partit ha estat una lluita contra el rellotge. Del tot infructuosa. El 96-83 mostra la diferència que hi ha hagut damunt la pista.Incidències: Juan Carlos García González, Esperanza Mendoza i Carlos Merino han arbitrat el partit. Han eliminat Marcus Lee i. Diversos aficionats locals han acudit al pavelló amb vanos de color vermell per queixar-se l'absència d'aire condicionat al pavelló murcià. Algunes pancartes també reivindicaven aquesta millora.