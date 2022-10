Anna Gabriel torna a Sallent reclamant «que no ens confrontin entre represaliats»

Anna Gabriel parla amb Carles Riera a la seva arribada a la Fàbrica Nova de Sallent. Foto: Pere Fontanals

L'exdiputada de la CUPha omplert laen l'acte de retorn després de quatre anys i mig d'exili que ha organitzat l'esquerra anticapitalista dereclamant posar fi a les disputes que es viuen dins l'independentisme. "No deixeu que ens confrontin entre represaliats", ha demanat en el seu parlament de presentació de laque viurà el municipi bagenc aquest dissabte fins entrada la matinada.Gabriel ha reivindicat la història dede Sallent i ha recordat, i els morts de les mines i les víctimes de l'heroïna, i l'acció sindical -"la institució, al poble, no era l'església sinó el sindicat"-, fent una crida a la militància política i social. "Si ets de Sallent no pots fer una altra cosa que militar", ha clamat.L'exdiputada ha denunciat que "l'exili s'acaba, però la repressió continua" i ha normalitzat elde Catalunya, "un país de petites heroïcitats quotidianes".Unes 500 persones s'han aplegat a la Fàbrica Vella de Sallent per seguir una Marató Antifeixista que tenia una protagonista principal en el retorn de Gabriel des de l'exili. No s'han deixat perdre l'acte l'alcalde, la senadorai la consellera d'Exteriors,, tots tres d'ERC, ni molt menys els diputats de la CUP, i diversos polítics de la formació anticapitalista. També han assistit a l'acte diversossuïssos a qui Gabriel els ha agraït "que m'hagin acompanyat tot aquest temps".La jornada continua durant tot el dissabte amb els parlaments de, raper exiliat a Bèlgica;, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP;activista feminista i del moviment per l'habitatge;, portaveu del SEPC; membres de la solidaritat suïssa que han acompanyat Anna Gabriel durant l'exili; la portaveu d'Arran,, membre de l'executiva d'Endavant, i els grups de suport de Totes Som Antifeixistes i Boicot Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel (BDS).Després de l'acte hi haurà el concert del valencià, i de