Joan Carles Batanés, escollit alcaldable de Gent fent Poble a Sant Fruitós de Bages

L'Associaciódeha celebrat aquest divendres una assemblea amb la participació d'una setantena de vocals i simpatitzants, que ha escollitper encapçalar, un cop més, el projecte de l'agrupació d'electors per lesReunits al restaurantde, els gairebé trenta vocals amb dret a vot han donat suport a Batanés, qui ha tingut paraules d'agraïment per al seu equip i per totes les persones que s'han mantingut al costat de la formació en aquest període fora del govern local.En la seva intervenció, Batanés, ha deixat de manifest que, tot i portar onze anys al capdavant de, manté "la il·lusió del primer dia" i la creença que pot fer molt per Sant Fruitós de Bages.Durant l'assemblea s'ha evidenciat "la necessitat de tornar Sant Fruitós de Bages a la normalitat", de tirar endavant projectes necessaris, de "i parlar a peu de carrer amb els veïns" i de "reactivar econòmica i socialment un municipi amb un gran potencial".Finalment, l’acte ha conclòs amb un petit ressopó en què els assistents han desitjat tots els encerts al candidat i li han reforçat "lacap al que creuen que és l’alcalde que necessita Sant Fruitós de Bages".