Manresa traslladarà una estratègia de transport supramunicipal a la Taula de Mobilitat de la Generalitat

L', d'acord amb els tècnics i els grups municipals, elaborarà una, amb una llista "ben detallada" de greuges i mesures a aplicar per incorporar-les al(PMUS), que està en una fase avançada d'elaboració.Aquesta línia estratègica també es traslladarà a la primeraque convoqui elde lade la Generalitat de Catalunya.El govern municipal ha esmenat en el ple d'aquest dijous la moció presentada perper a la incorporació de línies de bus nocturn entre les principalsper a fer-hi entrar també els greuges de mobilitat que pateix la comarca enEl regidor de Mobilitat,, ha defensat l'esmena argumentant que "hi ha untan gran a la mobilitat de l'interior del país respecte de les corones properes a la capital, que cal ampliar la demanda també als serveis diürns, i cal fer-ho a través de la Taula de Mobilitat amb la presència del secretari general de Mobilitat de la Generalitat".Fem Manresa, impulsor de la moció original ha assumit els canvis, "són raonables", i només el portaveu socialista,, ha sortit de to entrant en un detall de part i recordant "elspromoguts pel govern de l'Estat, mentre que la Generalitat pretén fer-nos fer transbord a Martorell amb els".Malgrat això, la moció amb l'esmena incorporada ha estat aprovada per unanimitat.