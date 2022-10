El CE Manresa aspira a engrandir la legenda a Saragossa

Eljugarà diumenge (11.30h) a laen enfrontament de la vuitena jornada contra el, filial de l'equip de Primera Divisió que ha tingut un, sobretot a casa on ha perdut dos dels tres partits disputats i és l'equip més golejat amb 7 gols en contra. Els aragonesos, a més, porten una ratxa deEls blanc-i-vermells, en canvi, es desplacen a terres manyes després d'establir un nou rècord històric de, entre el final de la temporada passada i l'inici d'aquesta, on, lògicament, es mantenen invictes. Els devan resoldre amb molt ofici el partit de la passada jornada contra la UE Olot per 1-0, i són quarts a dos punts del líderA fora, els del Bages no guanyen des de fa més d'un mes, quan van aconseguit la valuosaen el seu debut a la competició. Després, han aconseguit dos empats a 1 contraSi els manresans no perden a la Ciudad Deportivaun partit més, fins als 19 partits consecutius invictes.