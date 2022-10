El Baxi Manresa viatja a Múrcia amb clara vocació de millora

Eltornarà a la competició després de la primera setmana amb un sol partit. Els bagencs s'enfrontaran a l'(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes) en un duel en què els murcians hi arriben per davant. Guanyar no només seria un important glop de moral sinó que evitaria el risc de caure en. No és que aquesta dada sigui realment important a aquestes alçades de la temporada, peròa l'entorn de l'entitat. Un bon resultat també ajudaria a afrontar l'important partit de lade la setmana vinent contra elés la gran novetat a la convocatòria del Baxi Manresa. Per primer cop en tota la temporada estarà disponible per a. El club manresà anirà en compte amb el pivot de Sierra Leone i no el forçarà més del compte atès un quadre mèdic ple de recaigudes. La idea és que vagi agafant la forma física adient però sense voler córrer més del compte. Olumuyiwa, i la resta de l'equip, podria tenir aviat un nou company. Martínez es mostra esperançat de poder comptar amb el substitut deben aviat malgrat que "en aquests moments no és fàcil. Ens agradaria, hem obert posicions, volem un bon jugador i una mica és igual quina posició ocupi. No és un tema que despenjant el telèfon t'arribi un jugador fàcil". El Baxi Manresa, a través del director esportiu, no se centra en un únic objectiu sinó que té diferents fronts oberts.ha estat un altre dels noms que ha sortit a la roda de premsa. El nord-americà és el màxim anotador de la competició amb una mitjana de 21,5 punts. Martínez preferiria que això no fos així i que els punts estiguessin més repartits entre els diferents jugadors de l'equip però les necessitats de l'equip ara mateix obliguen a una situació com aquesta. El tècnic de l'equip bagenc es mostra mésde Harding que de l'anotació del jugador.Martínez no té massa en compte el rival en aquestes alçades de la temporada i prefereix centrar-se en el moment del seu equip. Fins i tot, posa els resultats en segon terme i prefereix centrar-se en. Admet que "ens costa competir" i augura "moments de dificultat durant la temporada".L'UCAM Múrcia va assolir una sorprenent victòria la setmana passada a lade València. En un partit molt igualat,va decidir el duel amb un triple als instants finals. El nord-americà és el màxim triplista de laamb una mitjana de 3,8 per partit. Els murcians també compten amb un gran arsenal de jugadors amb. Jordan Davis, Tomás Bellas, Nemanja Radovic, Artem Pustoviy, Sadiel Rojas, Jordan Sakho, Ilimane Diop i David Jelinek aporten experiència a una plantilla dirigida perEls murcians han aconseguit les seves des victòries lluny de la seva afició. Referent al triomf que l'UCAM Múrcia va aconseguir fa una setmana a València, Bellas afirma que "estem encantats d'haver aconseguit una victòria molt difícil davant un equip d'. Això ens permet una setmana llarga per seguir ajustant coses i preparar bé el partit davant el Baxi Manresa". El madrileny coneix molt bé Pedro Martínez i assegura que és un tècnic que transmet seguretat als seus jugadors. "En moments complicats tenir un entrenador com el Pedro, o com el Sito, que són experts a la lliga dona tranquil·litat. Estic segur que està fent un treball fantàstic. Només espero que comencin a guanyar després de dissabte".Juan Carlos García González, Esperanza Mendoza i Carlos Merinoel partit.