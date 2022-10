Onze persones obtenen un certificat oficial de Solidworks en les proves que es van fer al CFP

Onze persones van obtenir un certificat oficial deen les proves que es van fer al(CFP). En total se n'hi havien presentat setze, però cinc no van superar la prova satisfactòriament. Aquesta era la segona vegada que elacollia els examens oficials de Solidworks, que permeten acreditar els coneixements d'aquesti obtenir un certificat que és reconegut per empreses de tot el món.Durant els examens es va avaluar l'experiència i els coneixements dels aspirants, que podien optar al certificat bàsic, el, o bé, si ja tenien aquest, presentar-se a d'altres proves per demostrar el seui obtenir d'altres títols oficials. La realització de la prova no tenia cap cost per a l'aspirant.Solidworks és un programa àmpliament utilitzat alen els àmbits del, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per elements finits, simulació de fluids, motlles d'injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica. El CFP, com a centre oficial Solidworks, compta amb una extensad'aquest programa i facilita que alumnes i no alumnes facin els examens oficials sense haver de moure's de Manresa.