El rebut de l'aigua pujarà 0,29 euros per resident i mes en el 80% de les llars manresanes

Unanimitat al ple de l'per aprobar les noves tarifes d'per al 2023, després del debat crispat de les ordenances fiscals . De fet, en el debat sobre el rebut de l'aigua gairebé no n'hi ha hagut, de debat.El regidor d'Hisenda,, ha explicat que "malgrat que per cobrir l'increment de despeses de 2023, el rebut d'Aigües de Manresa hauria de pujar un 4,9%", el govern municipal proposa una, partit en dues meitats: un 50% en la part fixa del contracte i l'altre a la part variable.Això, traduït en euros "suposarà per a gairebé el 80% de les llars manresanes una pujada de", o sigui, "0,88 euros per a una família de tres membres", ha exposat Junyent per facilitar la visualització d'aquest increment de preus.En el torn de debat, el regidor de Ciutadans,, s'ha queixat, mig en broma, de la complicació de la fórmula polinòmica per fer el càlcul del preu de l'aigua, i, de Fem Manresa, ha reivindicat que "si no tinguéssim una, no podríem aplicar criteris de sostenibilitat ambiental quan aprovem les tarifes". Per això ha clamat que "sobirania és llibertat".