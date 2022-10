Comencen actuacions de millora de voreres del Pla de l'Espai Públic 2022 de Manresa

Una inversió de més d'un milió d'euros

Després de finalitzar totes les actuacions a les calçades incloses en el, l'Ajuntament de Manresa ha engegat els treballs específics perprevistes per enguany. En total, es faran actuacions a 27 punts de la ciutat, amb una inversió de 449.868,65 euros per millorar un total 3.622,66 m2 de superfície.Durant els darrers dies ja han començat treballs de millora de guals de vianants i aquesta setmana arrenquen les actuacions a les voreres. Una de les obres més importants contemplades ha arrencat al, al barri de Valladura, punt que ha rebut la visita del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa,. Ha estat acompanyat per, en representació de l'Els treballs als Panyos estan destinades a resoldre la millora del paviment, amb peces aixecades per l'acció de les arrels dels arbres. La proposta contempla laque més han malmès el paviment per uns elements d'una espècie menys agressiva, aixecar el paviment i tornar-lo a col·locar amb una. També es preveu la nova plantació dels arbres morts de l'espai amb la nova espècie i la construcció de la xarxa de reg.A banda dels treballs als Panyos, el Pla de Millora de l'Espai Públic 2022 preveu treballs a les: Alvar Aalto, Bellavista, Bernat Oller, Cal Gravat, Font del gat, Font dels Capellans, Martí Julià, Pont de Vilomara, Sant Joan d'en Coll, Valentí Almirall i Bases de Manresa. Els treballs deper a vianants -algunes de les quals ja estan en marxa- s'estan fent als carrers Alcalde Armengou, Berga, Concòrdia, Creu Guixera, Ferrer Vidal, Granollers Providència, Rubió i Ors, Sabadell 1, Sabadell 2, Sant Blai, Sant Joan d'en Coll, Sant Josep, Santpedor i Viladordis.El mes de juliol passat, Manresa va posar en marxa, per sisè any consecutiu, el Pla de Millora de l'Espai Públic 2022, amb una. A banda dels 450.000 euros per a la millora de voreres i espais de vianants que s'inicien ara, el Pla ha destinat 350.000 euros a millorar la calçada a punts de 14 carrers, i preveu 150.000 euros per a parcs infantils i 133.000 euros per arranjar camins rurals. La inversió total suma 1.083.000 euros. En la priorització de les actuacions hi han participat les entitats veïnals de la ciutat.