Treballadores de la neteja d'Ampans denuncien l'impagament d'hores pendents

d'han denunciat aquest divendres que no els paguen hores pendents i incompliments amb el conveni col·lectiu.afirma que s'estan vulnerant drets laborals de tres treballadores que no haurien cobrat lesque han fet per falta de personal, i que han arribat a 50 hores setmanals.Les treballadores també asseguren haver patit "crits, retrets i comentaris racistes" per part d'encarregades i denuncien l'que consideren irregular per negar-se a signar un document que modificava les condicions laborals. Des d'Ampansi asseguren no tenir constància d'aquests fets. També defensen que estan complint amb laEn un comunicat, Acció Sindical Bages acusa l'empresa d'actuar de "mala fe", "les treballadores que es neguen a signar documents que amb prou feines els deixen llegir". Per això, han convocat unael pròxim dijous a les 7 de la tarda davant del centre de formació que la fundació té al carrer Barcelona de Manresa. Sota el lema Defensem a les que ens cuiden, expressaran el rebuig a l'acomiadament de la treballadora iPer la seva banda, Ampans ha negat les acusacions, tot dient que desconeixien fins a dia d'avui aquests fets exposats alhora que asseguren que estan complint amb la llei. També es mostren disposats a obrir una. Una petició que també ha fet el sindicat.