Sis quilòmetres de retencions a la C-55 per dos accidents consecutius a Castellgalí

per Redacció,

Laporta més d'una hora amb uns, entre els dos sentits de la marxa, per unper encalç entre dos turismes que ha tingut lloc aa 2/4 de 3 de la tarda d'aquest divendres. Les retencions van des deen els dos sentits de la marxa.Posteriorment, cap a 3/4 de 4, també a Castellgalí, un altre accidententre dos vehicles més ha complicat la situació, tot i que s'aprofiten vies auxiliars per desviar el trànsit. Cap persona no ha resultat ferida de gravetat.Segons elhi ha tres quilòmetres de retenció en sentit nord i tres quilòmetres més en sentit sud a partir del punt quilomètric 23 de la C-55.