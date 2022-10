El Covisa Manresa visitarà dissabte el Barceloneta Futsal, sorprenent cuer de la taula

per Redacció,

Eljugarà dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la pista del, una plaça que habitualment es dona bé als bagencs. De manera sorprenent, el conjunt marítim tanca la taula classificatòria, situació irreal donada la plantilla que disposen.Els barcelonins no coneixen la victòria en cap d aquests primers cinc partits de lliga. A casa seva han perdut contra eli han empatat contra l'. A fora, han perdut ai han empatat al pavelló Nord del. Amb aquests dos punts són els cuers del grup, amb 10 gols a favor i 14 en contra.Al Covisa Manresa hi haurà la baixa deper sanció. Els àrbitres aragonesos de dissabte passat varen interpretar la seva acció com a infracció d’últim jugador en el moment en què els manresans jugaven amb porter-jugador en els instants finals del partit que varen perdre contra elEn l'apartat classificatori, la part alta de la taula está molt comprimida. El Covisa Manresa es quart classificat a tres punts del líder Esplugues. Entre aquests dos equips,i Picassent són segon i tercer respectivamente a un punt del primer classificat.