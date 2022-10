L'Open Internacional d'Esgrima portarà 150 tiradors de set països a Manresa

Club Esgrima Sabre Hongarès

acollirà aquest diumenge a les instal·lacions del complex esportiu deluna de les més prestigioses competicions del calendari estatal de l'esport de l', l', prova deen les categories masculina i femenina.Els detalls de la prova han estat presentats aquest divendres, al Vell Congost, per, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa;, en representació delManresa, i, president de laLa competició, en la modalitat sabre masculí i femení absolut, forma part del calendari espanyol i del circuit europeu d'esgrima i, per tant, comptarà amb. Es preveu la participació de prop de 150 esportistes procedents de set països:Entre la delegació de l'estat espanyol, hi participaran 38 tiradors catalans (26 en la categoria masculina i 12 en la femenina). L', representada pel Club d'Esgrima Sabre Hongarès Manresa, competirà amb cinc esportistes (tres en la categoria masculina i dos en la femenina).La competició masculina començarà a les 9 del matí, i la femenina a partir de 2/4 de 12 del migdia. La prova està organitzada per la Federació Catalana d'Esgrima, el Club d'Esgrima Sabre Hongarès Manresa i la, amb la col·laboració de l', el, lai l'L'any 2017 va néixer a Manresa la primera escola del Bages d'esgrima, de la mà del Club Esgrima Sabre Hongarès, dirigida per Daniel Bello, practicant, àrbitre i instructor i amb més de 25 anys d´experiència d´aquesta modalitat esportiva olímpica. En aquests moments compta amb uns 25 esportistes federats que practiquen l'esgrima al gimnàs de l'