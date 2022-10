De Fem Manresa al PSC: «El que fan amb les ordenances és ignorància o mesquinesa»

Enganxada entre Jordi Trapé i Anjo Valentí

Enganxada entre Valentí Junyent i Andrés Rojo

L'ja té aprovades les ordenances fiscals per a l'any 2023 amb unen la majoria d'impostos, "molt per sota de l'increment de l'IPC i de la previsió de despeses de l'Ajuntament", segons el regidor d'Hisenda,, i una pujada més alta a la taxa de ladegut al nou model que s'implementarà de, entre d'altres mesures.Com era previsible, les ordenances fiscals s'han aprovat amb elsi els. Aquest fet, però, no ha evitat l'enfrontament verbal entre els representants dels dos principals grups de l'oposició,i el, entre el PSC i el regidor d'Hisenda i l'alcalde, i entre el regidor d'Hisenda i el grup de, que actualment només té el regidora les seves files.PSC i Ciutadans hi han votat en contra perquè consideren que la situació econòmica no està com per, mentre que Fem Manresa s'ha mostrat més d'acord amb les ordenances proposades pel govern, "anem per la bona línia", però hi ha trobat a faltar la inclusió de les seves "demandes més importants" per avançar en unsLa sessió, però, ha tingut. El primer ha estat després de diversos estirabots del portaveu del PSC,, en què ha acusat el govern de no respondre les propostes del grup socialista "de noves bonificacions a les ordenances" sense comentar, inicialment, que les havien presentat amb, i de "prioritzar salvar les finances municipals per sobre de les finances de la ciutadania". La resposta li ha arribat d'on menys s'esperava: del regidor de Fem Manresa,"Ens favotar el mateix que vostès en aquest punt de les ordenances fiscals, encara que sigui per altres motius", li ha etzibat d'entrada. "No és seriós que facin, i encara menys els grups que han estat al govern i saben que no es poden", ha argumentat. Trapé ha continuat explicant que "Fem Manresa porta negociant amb el govern municipal la transacció de propostes des de juny i ens hi hem reunit set vegades". Per això ha finalitzat assegurant que "presentar modificacions a les ordenances el darrer dia és".Lluny d'arronsar-se, Valentí ha acusat Fem Manresa de "fer de" i ha assegurat que "l'Ajuntament té la maquinària per respondre a les nostres demandes en un dia", abans d'acusar els dos socis del govern municipal,, de "tenir" per posar-se d'acord per gestionar aquestes demandes de modificacions.Enmig de l'enrenou generat per aquesta darrera afirmació, Junyent ha instat els representants dels grups municipals a "recordar aquestes ordenances", i Aloy ha recordat que "sense fer res d'extraordinari",, entre "la diferència de la plusvàlua que l'Estat es va comprometre a cobrir i que no ha cobert", la pujada dels sous dels treballadors municipals, "també dictada des del govern de l'Estat" i l'increment del preu dels subministraments. "No l'acusaré de fer populisme, -ha seguit Alot dirigint-se a Valentí-, però sí que li demano".-ha seguit atacant Valentí-, que hi ha altres ajuntaments de la mida de Manresa que han". "Si es refereix a l'-en mans del PSC i amb una població similar a Manresa-, tingui en compte quede Barcelona, ingressen gairebé 40 milions d'euros a l'any", ha respost el regidor d'Hisenda. Trapé no ha estat tant mesurat: "Que una persona com vostè,com a càrrec de confiança a la Diputació i regidor d'aquest consistori, faci servir aquest discurs, ens fa vergonya".L'altra enganxada del vespre l'han protagonitzada el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, i el regidor de Ciutadans, Andrés Rojo. "L'any que ve jo no seré regidor de l'Ajuntament, -ja ho va anunciar a principis de mandat- i", ha dit Junyent dirigint-se a Rojo sense que el de Ciutadans hagi respost de seguida.El rum-rum d'aquest comentari, però, ha quedat en somort i quan n'ha tingut oportunitat Rojo ha acusat Junyent de no haver-lo rebut tot i que en el debat de les ordenances de l'any passat s'havia ofert a explicar-li "lesque té Ciutadans en aquest punt".Després que el primer torpede no hagués tingut el resultat esperat en forma de resposta, Junyent hi ha tornat: "D'acord, ens reunirem, però, perquè la vegada que ens havíem de reunir aquest any va anul·lar la visita en el darrer moment i em va demanar que li passés la proposta d'ordenances amb una". Aquí sí que ha funcionat la molla de Rojo: "Què esperava que fes sitot dient-me que havíem d'enllestir perquè després tenia una altra reunió?".El debat s'ha tancat amb la votació prevista i amb les ordenances fiscals aprovades, tot i que amb algun dels regidors que ha quedat trasbalsat fins al final del ple.