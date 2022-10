De nou com si estiguéssim en bucle. Operaris d'amb agents delss'han presentat aquest divendres a 2/4 de 7 del matí davant dal Bloc 8 de la, al carrer Bambylor de Manresa, on viuen cinc famílies amb dotze menors d'edat, disposats a tallar la llum a les portes de l'arribada de l'hivern.. Segons la companyia, "els veïns han sortit de casa amb actitud agressiva i ho han impedit". Segons la PAHC, "han revisat la instal·lació, segurament per saber com actuar més endavant, com ja van fer la primera vegada que la van tallar ".Segons Endesa, el tall es produeix "perquè és un cas dei, també, per", ja que la promotora no va acabar de construir l'edifici i el bloc no té feta l'. "No és un tema administratiu on falti un paper,", han explicat des de la companyia, que no veu solució possible a l'"enquistament" en què es troba el bloc.El passat mes de juliol, la companyia explicava que la situació de l'edifici "és única a tot l'Estat" , ja que malgrat que els residents havien tramitat el certificat de vulnerabilitat energètica i el butlletí energètic de cada pis , l'edifici "no té escomesa general d'entrada de corrent a l'immoble", de manera que "per molt que els veïns tinguin la situació resolta de portes endins", legalment Endesa no pot tirar l'escomesa ni instal·lar la caixa general de distribució "si no hi ha cap promotor que ens ho demani".Endesa va assegurar aque la situació es trobava en mans delsde la companyia "per trobar-hi una solució legal", perquè amb el text del conveni marc sobrede la Generalitat la situació es troba "enquistada".Malgrat aquest "enquistament" de la situació i malgrat trobar-se en mans dels seus serveis jurídics, aquest divendres Endesa ha tirat pel dret i s'ha presentat a l'edifici per tallar elque els veïns de l'immoble havien restablert abans de l'estiu després de funcionar ambdurant tres mesos. Segons la Regidoria de Drets Socials, l'actuació de la companyia s'ha portat a terme Quan l'1 de maig de 2021 la PAHC va alliberar el bloc de pisos del carrer Bambylor de Manresa es va trobar amb unperò que, després de 10 anys d'abandonament, es trobava amb moltes mancances. Com que el promotor va abandonar l'obra abans d'acabar-la i la propietat va anar a mans d'un, ningú no va demanar l'escomesa general d'electricitat, "que és el problema amb el que es troben actualment els veïns".Voluntaris de la PAHC van finalitzar lesque faltaven, però no tenien legitimitat per demanar l'escomesa, de manera que van fer una connexió irregular a la línia general. El passat 4 d'abril, custodiats per antiavalots dels Mossos d'Esquadra, tècnics de la companyia van deixar sense llum l'habitatge Els operaris no han pogut completar aquest divendres la desconnexió del Bloc 8 de la PAHC, però des de la plataforma recorden que a primers d'any, la companyia va completar el tall en dues etapes, la segona amb una importantdels Mossos, que és el que temen que torni a passar.