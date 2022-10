Dos anys i vuit mesos després, el ple de Manresa torna a la disposició prepandèmica

per Pere Fontanals , Manresa, Catalunya |

Elde l'ha recuperat aquest dijous, 20 d'octubre, un ple amb l'aspecte i la disposició de mobiliari i persones d'abans de l'esclat de laEntremig, l'Ajuntament ha viscut plens telemàtics , els primers de tota la seva història, i posteriorment, plens ambtant entre els regidors com entre el públic i els representants dels mitjans, ambi sense mascareta.L'últim ple que es va celebrar amb la disposició habitual dels elements va ser el de febrer de 2020. Les diferents onades de contagi del coronavirus van propiciar, fins i tot, que en una ocasió, quan l'Ajuntament es preparava per tornar a la normalitat, unava provocar la marxa enrere en la decisió.Aquest dijous, finalment, i després de moltes setmanes amb índexs gairebé residuals de, el ple s'ha pogut celebrar com s'havia fet tota la vida, amb els regidors de costat.Aquest caliu retrobat s'ha notat en alguna de les intervencions.