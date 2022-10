El cicle 3/4 de Música tornarà diumenge al teatre Conservatori amb el pianista manresà Xavier Ricarte

Currículum Xavier Ricarte

El pianista manresàtornarà al cicleaquest diumenge, 23 d'octubre a les 12 del migdia al, en un concert que proposarà un viatge en el temps a través de la música clàssica, des del barroc i fins a finals del romanticisme.Com a teloner del concert, hi haurà una intervenció al piano de, alumne del, que interpretarà l'Obertura francesa en si menor BWV 831 deAquest viatge al passat que proposa Xavier Ricarte l'obrirà la transcripció d'una Siciliana de. Viurem el classicisme i els inicis del romanticisme a mans dels compositors, alemany i austríac.exposarà el romanticisme polonès en forma d'elegància i majestuositat; mentre queintervindrà amb una de les obres més cèlebres i virtuoses del compositor hongarès, la segona rapsòdia hongaresa. Tanmateix, ens endinsarem en l'enorme llegat de la música russa passant per compositors comUna experiència en què Xavier Ricarte farà explicacions de cada tram del passeig musical, a mode de concert-lectura, per tal de poder gaudir de cada paisatge europeu i transportar-nos en els racons més esplèndids i brillants de la música occidental.Acabat el concert, hi haurà tota una secció d'improvisacions en diferents estils, on tota persona del públicobertament una melodia o cançó.Les entrades per veure Xavier Ricarte tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper concert del cicle 3/4 de música serà el 23 d'octubre amb el concert L'essència del que viu a la Plana de l'Om, amb les exalumnes del Conservatori de Música(soprano) i(piano).Xavier comença a tocar el piano als 6 anys amb la seva tieta i més tard amb el professor. Als 9 anys fa el seu primer recorregut de concerts a Catalunya gràcies a un concurs dei anys més tard,i lali obren les portes a Espanya.Com a resultat de les seves qualificacions, lali va atorgar les prestigiosesi dues vegades consecutives la, per tal de poder estudiar tota la carrera en el Conservatori del Liceu, sota la tutela del professori de la pianista i professoraDurant aquests anys de formació i després d'obtenir el 1r, 1ri el, comença a rebre reconeixement nacional i internacional; també se li ofereix l'oportunitat de tocar juntament amb lade Paris en una gira de concerts realitzada a França.La crítica ha valorat al pianista com un jove amb sensibilitat, energia i intensitat musical, remarcant laen les nombroses improvisacions realitzades en cada final de concert.L'assistència en masterclass li ha proporcionat rebre formació de mestres com, entre d'altres.Actualment, és l'únic alumne espanyol que rep formació del mestre, Medalla d'Or en el Concurs Van Cliburn i professor de la North Texas University.També va ser un dels 53 seleccionats d'arreu del món, de 256 pianistes, a participar en el prestigiós. L'únic català de la 67a Edició.Actualment, és professor titular a l'